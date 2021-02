Ouvidoria do TCE-MS ganha mais agilidade com nova página

A comunicação entre o cidadão e o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul está ainda mais ágil e eficiente. Já está no ar, no portal do TCE-MS, a nova página da Ouvidoria, um canal de comunicação para receber manifestações relevantes sobre o exercício da função pública praticados no âmbito da administração direta e indireta, nas esferas estadual e municipal.





Todas as manifestações, de pessoas físicas ou jurídicas, agora devem ser feitas, preferencialmente, por esse novo canal. O espaço é de fácil navegação para o cidadão, que recebe um protocolo eletrônico gerado automaticamente para que ele acompanhe toda a tramitação da sua manifestação. Todo o encaminhamento dentro do TCE-MS também será feito digitalmente, garantindo mais agilidade na solução dos problemas. O novo sistema também vai possibilitar a emissão de relatórios estatísticos e de demandas da Ouvidoria.





A Ouvidoria do TCE-MS foi criada em 2003 e hoje está sob a responsabilidade do conselheiro Osmar Jerônymo. “A página foi desenvolvida para ser um canal de comunicação e uma forma de controle social disponibilizado ao cidadão, que por meio de elogio, crítica, sugestão, solicitação, denúncia ou reclamação, poderá contribuir para maior transparência e eficiência da administração pública”, enfatizou o conselheiro.





Além do acesso pelo portal ( http://www.tce.ms.gov.br/ouvidoria/# ) , o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul também disponibiliza outros canais de comunicação com a Ouvidoria:





Disque Ouvidoria : 0800-6472266





Telefone : (67) 3317-1560









Correspondência ou presencial: Av. Des. José Nunes da Cunha, bloco 29, 79031-310 – Parque dos Poderes, Campo Grande/MS.









Por: Tania Sother