Leilão com mais 100 veículos do Detran-MS vai até dia 19

Mais de 100 veículos estão disponíveis no leilão do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O certame teve início na última sexta-feira (5) e encerra no próximo dia 19. O leilão faz parte da Operação Pátio Zero do órgão que realizou 30 leilões no último ano, com intuito de esvaziar os pátios.





A visitação das 84 motocicletas e 21 automóveis disponíveis acontecerá entre o dia 16 e 18 de fevereiro, no pátio da Autotran, localizado na Av. Gury Marques, nº7155. O horário é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.





Segundo o chefe do setor de leilões do órgão, Túlio Brandão, os leilões continuam com o objetivo de esvaziar os pátios do órgão em todo o Estado que estão lotados com veículos não resgatados por seus proprietários no devido tempo estipulado por lei e, assim, contribuindo com a saúde pública dos municípios pela retirada de possíveis focos de insetos e animais peçonhentos que podem surgir nesses veículos.





“Nossa expectativa é realizar mais leilões do que foram realizados no ano passado”, destaca.





Para participar do leilão, acesse www.canaldeleiloes.com.br.





Por: Viviane Freitas, Detran





***