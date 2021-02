Motorista de 19 anos morre após batida frontal entre carro e camionete na BR-163

Vítima ficou presa nas ferragens

Motorista morreu no local ©Marcos Ermínio

Vitor da Silva, de 19 anos, morreu em acidente grave na Rodovia BR-163 , região de Campo Grande, na manhã deste sábado (6). Ele conduzia um carro quando aconteceu a colisão frontal contra uma camionete, na altura do quilômetro 456.





Segundo as primeiras informações apuradas no local pelo site Midiamax, Vitor conduzia o Golf quando houve a colisão frontal contra a camionete Amarok, conduzida por um homem de 38 anos. Equipes da CCR MSVia foram acionadas por testemunhas.





Vitor ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. Já o condutor da camionete foi socorrido com ferimentos leves e levado até a Santa Casa de Campo Grande. PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada e o trânsito no local está lento.





Por conta do acidente, apenas metade de uma das pistas está liberada. O caso deve ser registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.