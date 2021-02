Morre o cantor Zezinho Corrêa, do hit 'Tic Tic Tac', em Manaus

Cantor estava internado em um hospital particular de Manaus, após testar positivo para a Covid-19

Morreu, neste sábado (6), o cantor Zezinho Corrêa. Ele estava internado em um hospital particular de Manaus, após testar positivo para a Covid-19. O cantor ficou famoso nos anos 90 com o hit ‘Tic Tic Tac’, do grupo Carrapicho.





Com o agravamento da infecção ocasionada pela doença, o cantor chegou a ser intubado e também sofreu uma traqueostomia.





Zezinho Corrêa foi internado com Covid-19 no dia 5 de janeiro, após sentir febres e dores no corpo no dia anterior. Na unidade de saúde, ele recebeu medicação e fez fisioterapia pulmonar. No dia 7, foi transferido para um leito de UTI de um hospital particular de Manaus, para dar continuidade ao tratamento.





O cantor fez sucesso na Europa e Brasil nos anos 90, com o hit "Tic Tic Tac". No dia 28 de dezembro, o cantor participou do lançamento do livro em homenagem à sua carreira. A solenidade ocorreu no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Atualmente, ele trabalhava como assessor de projetos sociais no Sesc Amazonas.





