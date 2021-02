Massa de ar seco deixa tempo firme com bastante sol nesta terça-feira (9)

Os modelos meteorológicos indicam que esta terça-feira (9) será mais um dia de bastante sol e ar seco em Mato Grosso do Sul.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima são de céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas e não há expectativa de chuva.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 80% a 30% ao longo do dia e ventos com intensidade fraca são esperados.





As temperaturas neste dia poderão registrar mínima de 14°C e máxima de 35°C, sendo a região pantaneira a mais quente. Para a capital a variação está estimada em 20°C a 31°C.





A umidade volta a aumentar a partir de quarta-feira (10) quando haverá aumento de nebulosidade e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde em todas as áreas. Prognóstico do Cemtec indica que são esperadas chuvas com acumulados significativos que requerem atenção por parte dos municípios do centro-sul entre os dias 14 a 16 de fevereiro, onde pode chover até 60 milímetros. O acumulado para as demais áreas é de 50 milímetros.





Por: Mireli Obando