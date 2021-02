HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Futuro em foco. Novo papel profissional, ou empreendimento, alavancará a carreira. O dia trará mais poder, projeção e popularidade. Fortaleça a reputação e a posição na equipe. Mercúrio retrógrado trará cobrança de dívida envolvendo uma amizade ou funcionário. Desafios financeiros virão acompanhados também de oportunidades de crescimento e responsabilidade social. Busque o companheirismo no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Uma fé poderosa unida aos contatos certos abrirá portas na carreira. Mesmo que você demore para formalizar ou firmar contrato, com Mercúrio retrógrado, ações e direcionamentos serão positivos. Avalie questões jurídicas. Planos de estudos e de viagens estarão favorecidos, amplie opções. Conexões com autoridades e mestres serão de grande ajuda. Marte em seu signo anuncia conquistas relevantes.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





As mudanças que você deseja se tornarão viáveis. Desenhe estratégias e deixe a documentação em ordem. Mercúrio retrógrado cobrará solução de pendências do passado ou de assuntos jurídicos. Viagem a dois, em meio à natureza, com as devidas proteções de saúde, revitalizarão a relação. Planeje um roteiro especial com antecedência, ou curta um bate-e-volta num lugar bonito. Fé e autoconfiança em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde uma relação especial. O dia reserva emoções fortes na vida íntima e contatos profissionais poderosos. O foco nos relacionamentos produzirá bons resultados, no trabalho e no amor. Hora de encontrar respostas existenciais e eliminar velhas angústias. Amizades num novo ambiente influenciarão mudanças positivas, o lifestyle e maneira de se relacionar. Conexões internacionais inspirarão estudos.





Leão - 22/07 a 22/08





Excesso de tarefas e de solicitações cobrará reestruturações da rotina e do trabalho. A saúde exigirá atenção. Observe sintomas, procure o médico, implante novos hábitos ou, simplesmente, faça um detox e melhore sua disposição física. Conversas num tom profundo com uma amizade ampliarão a visão de futuro. Posicionamento claro dará segurança nos relacionamentos. Avalie parcerias e associações.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícia surpreendente e emoções fortes intensificarão uma paixão. O dia revelará sentimentos que estavam ocultos. Movimentações no ambiente de trabalho cobrarão observação de detalhes. Reaja a comentários e defenda seus princípios. Cuide da sua reputação, esclareça mal-entendidos e conquiste prestígio. Fase de sucesso e de maior visibilidade. Fique longe de pessoas invejosas e assuma poder.





Libra - 23/09 a 22/10





Cuide da saúde, do conforto, da família, e arrume suas bagunças. Descartar coisas sem uso dará mais leveza aos espaços. Conte com autoestima e poder em apresentações, exposição de ideias, entrevistas e disputas de qualquer natureza. Brilhantismo, elegância, carisma e simpatia marcarão sua presença nas interações de hoje. Bom momento para consertar falhas das estruturas e superar o passado.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encontre uma maneira diferente para expressar seus desejos e sentimentos. Palavras carregarão grande poder hoje. Você contará com argumentos imbatíveis em negociações comerciais, de trabalho ou nos assuntos de família. Bom momento para solucionar crise num relacionamento e limpar o passado. Aproximação carinhosa e sedutora abrirá portas no amor. Vá mais fundo numa relação especial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. Resolva assuntos financeiros, abasteça a casa e firme ótimos acordos hoje. Transações imobiliárias serão positivas. Mesmo com Mercúrio retrógrado, que poderá atrasar respostas, você terá excelente desempenho em entrevista e reuniões de trabalho. Não acumule e-mails e mensagens sem responder. O dia trará boas notícias e novidades atraentes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Poder pessoal em destaque. Sentimentos profundos despertarão desejos de mudanças. Descubra prazeres diferentes e quebre padrões. Com Mercúrio retrógrado, muitos questionamentos virão à tona. Faça seu dinheiro render mais, com pequenos ajustes no orçamento e atenção aos investimentos. Aproveite o dia também para inovar nos looks, cuidar da imagem e surpreender. Criatividade em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





O filme da vida passará em sua cabeça hoje. Preste atenção aos sonhos. Talvez duvide do que já tinha certeza. Questionamentos poderão alterar objetivos e planos, com Mercúrio retrógrado em seu signo. Valerá também aquietar a mente com meditação e momentos de relaxamento. Se uma decisão estiver causando estresse, dê um tempo e avalie seus desejos com calma. Um novo ciclo começará em breve.





Peixes - 20/02 a 20/03





Controle da mente e equilíbrio de suas energias serão fatores fundamentais nesta fase. Aproveite o dia para fazer amizades nas redes, contatos de trabalho, e aprender algo novo. Fase de realizar sonhos e finalizar um longo ciclo com presentes da vida. Respeite o tempo, aprofunde relações e mantenha a saúde protegida com atividades on-line. Conexões poderosas. Ingresse num novo grupo. Tudo dará certo, pense positivo!









Por: ROSA DI MAULO





