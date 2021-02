"Futsal é alternativa para colocar MS no cenário nacional”, afirma Herculano

Herculano Borges enaltece esporte de Dourados

O deputado Herculano Borges (Solidariedade) apresentou nesta manhã (24) Moção de Congratulação aos atletas do Juventude A.G. de Futsal, de Dourados, pela conquista do 4º lugar da Taça Brasil 2020, realizado na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. A moção será encaminhada ao presidente Thiago Altomare, estendida a todos os atletas.





“Essa equipe representou nosso Estado, e é muito importante o que está sendo desenvolvido ali na cidade de Dourados. Temos a participação confirmada para liga nacional de clubes, que é uma liga profissional, precisamos valorizar isso, o futsal é alternativa de colocar Mato Grosso do Sul, no cenário nacional. É a primeira vez que ficamos entre os primeiros”, ressalta Herculano Borges.





O deputado lembrou a importância do apoio ao esporte sul-mato-grossense. “Agradeço a Fundesporte e ao Governo do Estado, que também colaborou e contribui para o time estar em Santa Catarina, e entre os quatro melhores do Brasil, graças a esses atletas. Desejo sucesso a equipe que movimenta o Futsal, e informo que a copa do mundo deste esporte será realizada em Dourados”, ressaltou.





O deputado Barbosinha (DEM) decidiu assinar a Moção de Congratulação em conjunto com o autor. “Quero ser signatário e peço o apoio de nosso presidente ao projeto importante que possibilita que, com controle da Fundesporte e supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda [Sefaz] sejam destinados recursos ao esporte. Destaco também ao secretário Marcelo Miranda, que devolveu o protagonismo ao esporte de Mato Grosso do Sul. E a pessoas como Thiago Altomare, que acreditam, e assumem obrigações, para depois procurar apoio e patrocínio”, destacou.





Por: Christiane Mesquita