Banco Central anuncia novas mudanças para Pix

O novo método de pagamento do Banco Central promete trazer ainda mais novidades para 2021

O mercado financeiro nacional está evoluindo. Muito além dos cartões contactless, do débito automático ou do cashback, o Pix é o queridinho do momento. Em operação desde novembro de 2020, o Pix é o novo sistema de pagamento do Banco Central (BC) e tem feito grande sucesso entre os brasileiros. Com mais de 50 milhões de usuários, a solução já supera outros tipos de transferências, como DOC e TED.





Realizando transações sete dias por semana e 24 horas por dia, independentemente de fim de semana ou feriado, com efetuação do movimento em até 10 segundos, o Pix ainda promete novas atualizações no Brasil. Segundo o diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, novos produtos serão incorporados ao sistema de pagamento durante o ano de 2021.





Entre as inovações anunciadas, destacam-se:





● Conta Salário, que possibilitará movimentações em conta salário por meio do Pix;





● Saque Pix, que possibilitará que usuários façam saques e tenham acesso a dinheiro com mais conveniência;





● Integração dos aplicativos bancários com a lista de contatos, de forma a facilitar a identificação e o registro da chave Pix;





● Pix por aproximação, que visa acelerar o processo de pagamento, para atender casos específicos;





Além dessas entregas há também outras importantes de integração de segurança. Mello ainda informou que o BC visa oferecer soluções como o Pix Garantido que permitirá parcelamentos e o Pix Débito Automático, ambos para o período do segundo semestre.





"Continuaremos o desenvolvimento de novos produtos e aperfeiçoamento do que já está disponível, para termos um meio de pagamento que atenda cada vez mais às necessidades da sociedade brasileira e tenha uma diversidade crescente de casos de uso", destaca Mello.





É válido destacar que toda essa movimentação do Pix segue uma agenda que vai além das expectativas até mesmo do BC, pois o uso do Pix nas transações tem apresentado franco crescimento semana a semana e, aos poucos, ao que tudo indicada, essa solução se tornará uma alternativa efetiva a outros meios eletrônicos e ao dinheiro em espécie.