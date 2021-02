Fevereiro começa com maiores períodos de sol e temperaturas em elevação

O mês de fevereiro começa nesta segunda-feira (1) e traz a expectativa de maiores períodos de sol e menores acumulados de chuva para a primeira semana.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que o sol aparece elevando as temperaturas em todas as áreas. As condições esperadas são de céu parcialmente nublado com aumento de nuvens ao longo do dia podendo ocorrer pancadas de chuva em todo o Estado.





Neste início de semana a umidade relativa do ar pode variar entre 100% e 60%, e a intensidade do vento será fraca a moderada com rajadas.





As temperaturas continuam em elevação e Mato Grosso do Sul pode registrar mínima de 21°C e máxima de 36°C nesta segunda. O calor mais intenso pode se concentrar na região do bolsão.





Tendência de chuva para a quinzena





Os modelos meteorológicos analisados pelo Cemtec indicam que a primeira quinzena de fevereiro terá uma ligeira redução no acumulado de chuvas, se comparado às semanas do mês anterior.





A primeira semana de fevereiro será um período sem muitas mudanças no padrão que vem sendo registrado nos últimos dias. São esperadas pancadas de chuvas em todas as áreas associadas aos ventos úmidos da região norte do país e as elevadas temperaturas. O acumulado geral esperado para o Estado é de 80 milímetros, com a maior concentração na região sul onde pode chover até 100 milímetros no período.





Na segunda semana de fevereiro as áreas de instabilidades diminuem, e são esperadas mais horas de sol do que de chuva. Neste período o acumulado de chuva esperado é de 40 milímetros para as regiões sul, central e leste. Nas demais áreas espera-se cerca de 20 milímetros.





Mas conforme previsão mensal do Cemtec com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o mês será marcado pelas águas do oceano Pacífico mais frias, ou seja, com atuação do La Niña. "Porém, com as águas do oceano Atlântico Sul mais quente que o normal, os efeitos sentidos em Mato Grosso do Sul não deverão ser de um La Niña clássica, com chuvas abaixo da média. De forma geral, é esperado chuva e temperatura acima da média em grande parte do Estado", diz trecho da previsão mensal assinada pela coordenadora, Franciane Rodrigues.





O esperado de chuva para todo mês varia entre 200 a 230 milímetros com os maiores acumulados se concentrando na região do bolsão. Historicamente esse acumulado varia entre 150 a 200 milímetros e se concentra nos setores norte e nordeste.





Já as temperaturas que normalmente ficam entre 22°C a 33°C, com a região pantaneira sendo a mais quente, tendem se encontrar acima da média em praticamente todo o Estado.









Por: Mireli Obando