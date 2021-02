PSD elege o senador Nelsinho Trad por unanimidade como o líder da bancada no Senado

Os 11 senadores do PSD escolheram, por unanimidade neste domingo, o senador Nelsinho Trad (MS) para ser o líder da bancada do partido no Senado Federal. "Sinto a união do partido que decidiu pelo nosso nome e vamos então representar a legenda com muito afinco, sendo o porta-voz do PSD", disse o senador Nelsinho Trad.





Atualmente, o líder é o senador Otto Alencar e o PSD ocupa a vice-presidência com o senador Anastasia e a primeira secretaria com Sérgio Petecão.





O grupo que está desde o início do processo eleitoral apoiando o candidato Rodrigo Pacheco à presidência do Senado Federal, com a maior bancada entre as siglas que o apoiam e, segundo o senador Nelsinho Trad, vai batalhar pelo seu espaço e trabalhar pelos interesses da população.





A eleição à presidência do Senado Federal será amanhã, 01 de fevereiro, e, em seguida, será definida a composição da mesa diretora.