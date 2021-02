Detran-MS terá horário diferenciado durante feriado de carnaval

Agência Shopping Campo Grande ©DIVULGAÇÃO

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não terá expediente na próxima segunda-feira (15) e na terça-feira (16) devido ao ponto facultativo de Carnaval, instituído por Decreto publicado no Diário Oficial do Estado no dia 18 de dezembro de 2020.





No dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, as agências funcionarão em horário diferenciado, conforme tabela abaixo:

Shopping Campo Grande - 13h às 22h

Shopping Bosque dos Ipês - 13h às 22h

Pátio Central - 13h às 16h30

Fáceis - 13h às 16h

Sindicato dos Despachantes - 13h às 16h30

Sindicato dos CFCs - 13h às 16h30

Detran - Sede 13h às 16h30

Interior - 13h às 16h30

O atendimento volta ao normal na quinta-feira (18). Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com o órgão através do Call Center (67) 3368-0500.









Por: Viviane Freitas, Detran