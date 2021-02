Deputado Lídio Lopes solicita recapeamento e tapa buraco para a região de Cassilândia

Durante a sessão plenária desta quarta-feira o deputado Lidio Lopes solicitou estudos de viabilização para manutenção da MS-306, além da pavimentação asfáltica na MS-229, tendo em vista o tráfego de veículos de passeio e de carga, visando a segurança e o bem-estar dos condutores.





A indicação foi enviada ao governador Reinaldo Azambuja, após o deputado receber as reivindicações dos moradores que utilizam diariamente as estradas para deslocamento entre os municípios da região. Além de encaminhar ao chefe do Executivo, Lidio Lopes também enviou as solicitações ao secretário estadual de Infraestrutura, Luís Roberto Martins de Araújo, ressaltando que as vias recapeadas e asfaltadas evitariam acidentes graves.





“Solicito a operação de tapa buraco na MS-306 que liga Cassilândia à divisa de Mato Grosso devido à situação de precariedade que se encontra atualmente segundo relatos dos moradores, e a pavimentação asfáltica na MS-229 entre os municípios de Cassilândia e Chapadão do Sul, passando pelo Distrito de Indaiá do Sul, onde de acordo com os moradores a situação é precária principalmente nos dias de chuva”, destaca o deputado na indicação.





ASSECOM