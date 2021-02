BATAGUASSU| Núcleo de Trânsito se reúne com taxistas, moto-taxistas e moto-fretistas e debatem melhorias para as classes

A Prefeitura de Bataguassu, por meio do Núcleo Municipal de Trânsito promoveu nos dias 8 e 9 de fevereiro, reuniões com os taxistas, moto-taxistas e moto-fretistas do município.





O objetivo, de acordo com o chefe do Núcleo Municipal de Trânsito, Cláudio Brogna, foi discutir melhorias para as referidas categorias.





No que se refere aos taxistas, Brogna comenta que foi abordado no encontro temas como a possibilidade de atualização da legislação em vigor [Lei Municipal 267, de 2 de abril de 1973], que normatiza o serviço de transportes em geral, e por consequência, o funcionamento dos taxistas.





Com relação aos moto-taxistas e moto-fretistas, houve um pedido para a regularização da atividade dos profissionais que atualmente não possuem legislação em vigência que regulamente a prestação de serviço em âmbito municipal.





"Nossa ideia é fazer uma ficha cadastral dos profissionais constando documentos pessoais e dos veículos; e enquanto a Lei estiver em tramitação, faremos uma licença provisória pelo Núcleo de Trânsito para que eles possam exercer sua profissão, de forma segura para os usuários e trazendo segurança aos trabalhadores e todos os envolvidos no transporte de passageiros".





ASSECOM