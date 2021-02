Deputado Herculano Borges solicita instalação de balanças rodoviárias de precisão na BR-262

Caminhões com excesso de peso estão provocando danos no asfalto e nas pontes construídas ao longo da BR-262 no trecho compreendido entre Campo Grande a cidade de Corumbá. Por este motivo, o deputado estadual Herculano Borges fez nesta manhã (4), uma solicitação ao DNIT/MS, pedindo a instalação de balanças rodoviárias de precisão neste trecho.





"A maioria dos acidentes graves na BR-262, entre Campo Grande e Corumbá que envolvem veículos de grande porte é por conta do excesso de peso. Este trecho recebe o tráfego de carretas e caminhões que transportam minério de ferro, dentre outras cargas. Com a instalação dos postos de pesagem, o número de veículos com excesso de peso nas estradas tende a diminuir. Isso resultará em menos danos ao pavimento e às pontes, menos gastos com recuperação e manutenção e, acima de tudo, menos riscos de acidentes", explicou Herculano.









ASSECOM