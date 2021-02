Deputado Cabo Almi quer prioridade de vacinação para agentes da segurança pública que estão na linha de frente da Covid-19

Preocupado com a saúde dos servidores públicos que atuam na área de segurança pública no Mato Grosso do Sul, o deputado Cabo Almi (PT), apresentou hoje (4) requerimento junto a mesa da Assembleia Legislativa, para que se faça chegar ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, o pedido de prioridade para se incluir no grupo de risco para receber a vacina imunizante da Covid-19, todos os profissionais ligados diretamente com a causa e, que trabalhem como Policial Militar, Bombeiro Militar, Policial Civil, Agente Penitenciário e Agente de Ações Socioeducativas.





O parlamentar justifica o seu pedido de prioridade para os servidores, afirmando que tem conhecimento de muitos trabalhadores abnegados que sucumbiram e pagaram com a própria vida em decorrência da Covid-19, pela falta de equipamentos adequados e, sobretudo, pela falta da vacina.





Por esses motivos, faço apelo as autoridades do nosso Estado para não deixarem de lançar um olhar solidário e de reconhecimento para aqueles que estão em contato direto com o perigo dessa pandemia e que asseguram no dia a dia, a manutenção da ordem em nosso Estado, concluiu Cabo Almi.





ASSECOM