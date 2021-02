Deputado Felipe Orro solicita academia ao ar livre para moradores de Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação solicitando a instalação de uma academia ao ar livre nas imediações do ESF localizado no Loteamento Altos da Cidade, em Anastácio. O pedido atende a indicação nº 083/2020, exposta pelo vereador do município, Lincoln Sanches Pellicioni.





“São inúmeras as reivindicações de moradores do Altos da Cidade, que pedem a instalação da academia. Será mais um local destinado para prática de atividades físicas aos jovens, adultos e idosos”, conta o deputado.





A solicitação foi encaminhada ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, bem como ao diretor-presidente de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda.

©Diogo Gonçalves









ASSECOM