BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo vistoria reforma de unidades escolares no Distrito de Nova Porto XV

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) visitou no decorrer desta semana, as obras de reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) "Ana Maria Berro" e da Escola Municipal "Pedro Domingues de Figueiredo", ambas situadas no Distrito de Nova Porto XV.





Acompanhado pela secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale e da chefe de Divisão Municipal de Educação, Elizabeth Lima, Akira verificou in loco o andamento das melhorias. “Estamos dando sequência as obras inacabadas e temos como compromisso entregá-las para a população com qualidade", disse o prefeito.

Responsável pelo atendimento de em torno de 76 crianças de zero a cinco anos, a reforma da CEI "Ana Maria Berro" conta com a construção de uma nova sala para professores; banheiros, sala da diretoria e recepção (ampliação de 100 m²); implantação de lactário; construção de novo depósito de alimentos, reforma completa de todos os banheiros com adequação das normas de acessibilidade e substituição de forro de madeira por PVC. O investimento é na ordem de R$ 237.518,18.





Já a Escola Municipal "Professor Pedro Domingues de Figueiredo" receberá novos banheiros para alunos e professores com adequação das normas de acessibilidade; e a reforma da cozinha. O valor da obra é de em torno de R$ 500 mil. A unidade escolar atende 224 estudantes da Educação Infantil e 1ª ao 5º ano do Ensino Fundamental.









ASSECOM