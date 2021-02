Compras internacionais: 4 dicas para negociar com segurança

2020 foi o ano de e-commerce, mas muitos brasileiros ainda mostram dúvidas para as compras internacionais

Devido a pandemia de Covid-19 que tem assolado o mundo desde o início de 2020 e levou milhares de pessoas para dentro de casa, as compras online cresceram exponencialmente em valores e volume. Além disso, mais do que o e-commerce nacional, as compras internacionais também tem crescido no interesse dos brasileiros.





Segundo dados da ACI Worldwide, empresa de sistemas de pagamento eletrônico, a crise causada pelo novo coronavírus fez com que as transações online saltassem 209% em todo o mundo. Já outro levantamento feito pela Mastercard revela que o distanciamento social impulsionou o e-commerce na América Latina e no Caribe, em que 46% dos brasileiros aumentaram o volume de compras online e 7% compraram online pela primeira vez.





Apesar dos números positivos que fizeram de 2020 o ano do e-commerce, quando falamos em compras virtuais internacionais ainda existem algumas dúvidas. Confira, agora, 4 dicas para fazer compras internacionais seguras e satisfatórias:





Certifique-se da confiabilidade do site





Antes de realizar qualquer negociação online é fundamental verificar se o site em que está navegando é seguro e confiável. Uma maneira bastante simples de identificar é jogando o nome da loja virtual no Google e perguntando se é confiável: “loja x é confiável”. O retorno da pesquisa mostrará opiniões de consumidores, vídeos de pessoas que já compraram e históricos em sites de reclamação.





Certifique-se de ter um cartão internacional





Por se tratar de uma loja virtual de outro país é necessário que o pagamento seja feito com um cartão internacional . A grande maioria dos cartões atualmente possuem habilitação para compras internacionais, até mesmo os cartões consignados. Dito isso, após escolher seus produtos, o processo de pagamento será semelhante a uma loja virtual nacional, sendo preciso inserir dados como número do cartão, nome impresso, data de validade e código de segurança.





Certifique-se das taxas extras





Vale lembrar que as compras internacionais são feitas em moeda estrangeira, na maioria das vezes dólar ou euro. Portanto, o valor será maior quando o câmbio for passado para o real. Um ponto importante a se lembrar é que as instituições financeiras têm autorização para cobrar uma taxa extra (ágio/spread) em compras internacionais; portanto, fique atento para não ser pego de surpresa.





Certifique-se de que a entrega é garantida





O momento mais esperado da compra virtual é a entrega. Portanto, vale adicionar todas as informações corretamente. Além disso, é preciso lembrar que existe um imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, cobrado sobre compras ou bagagens que vêm do exterior. Quem deve pagar o imposto é o importador, ou seja, o consumidor. Livros, revistas e remédios não têm imposto, mas outros itens podem ser taxados.