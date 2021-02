BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo se reúne com Sindicato dos Funcionários Públicos e inicia estudo de viabilidade sobre reajuste salarial de servidores

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) se reuniu ontem, dia 1º de fevereiro, com representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais (SINDIFPM). O objetivo do encontro foi iniciar o estudo da viabilidade visando o reajuste salarial voltado aos servidores públicos municipais.

De acordo com Akira, a primeira reunião teve como objetivo ouvir a reivindicação do sindicato para posterior análise dos pedidos. "Nossa administração municipal tem o objetivo de atender os servidores, sem tirar nenhum direito dos funcionários, porém, precisamos analisar o orçamento municipal para definir o reajuste. Tudo será feito com muita responsabilidade", destacou o prefeito.





No que se refere as propostas, além da revisão geral anual de 4.52% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o SINDIFPM protocolou pauta de reivindicações solicitando que seja reajustado o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias baseado na Lei 13.708, de 2018, de 14 de agosto de 2018, que prevê o piso nacional para o salário-base dos profissionais no valor de R$ 1.550 mil; e o aumento no valor do ticket alimentação passando de R$ 250 para R$ 350 e a possibilidade de que o benefício seja repassado à todos os funcionários públicos.





Atualmente o ticket alimentação só é pago ao servidor público que recebe o salário bruto no valor de R$ 2.820.53.





Uma nova reunião deve ser agendada nas próximas semanas entre SINDIFPM e Poder Executivo para que sejam avaliadas as reivindicações.





Estiveram presentes na reunião, a presidente do SINDIFPM, Nuciene Ramos além do assessor jurídico da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp/MS), Leandro de Moraes.





ASSECOM





