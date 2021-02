Caravina assume projetando transformar Aprefex-MS em uma grande entidade

O ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, deu início a um cronograma de trabalho visando construir uma agenda produtiva de atividades na Aprefex-MS (Associação dos Prefeitos e Ex-prefeitos de Mato Grosso do Sul), a qual ele projeta transformar numa grande entidade.





Caravina entregou a presidência da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) no último dia 29, após completar dois mandatos consecutivos.





Ele assume a Aprefex-MS sob aplausos dos colegas pelo fato de ter gestões de destaque à frente da Assomasul.





Uma das mais entusiasmadas é a ex-prefeita de Três Lagoas, Márcia Moura, que deu boas-vindas a Caravina com palminhas no grupo de Whassap da associação, onde vários outros prefeitos e ex-prefeitos se manifestaram.





Ao motivar o grupo, Caravina citou como exemplo de entidade consolidada e da qual fez parte, a Adepol (Associação dos Delegados de Polícia de MS) e a Amamsul (Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul).





“Bom dia a todos. Como já informado anteriormente estamos assumindo a presidência desta hoje pequena entidade classista, mas que sem dúvida se tornará uma grande associação, a exemplo da associação de delegados da ativa e aposentados, como a associação de magistrados, de fiscais, etc”, exemplificou.





Caravina que projeta transformar a associação em uma grande estrutura física e com boa relação institucional com os demais órgãos governamentais.





“A princípio nossa estrutura permite o apoio aos associados nas questões jurídicas e administrativas referentes ao (s) mandatos exercidos pelos senhores (s), mas o objetivo é ampliar esse leque de atendimentos tanto na área social, assistência médica, esportiva, representativa, dando vez e voz a nossos associados junto a sociedade, o que vocês sabem, não acontece após o término do mandato”, acrescentou ele.





O ex-prefeito disse ainda que a Aprefex-MS tem legitimidade, após um ano de existência, de propor ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), apresentar propostas de alteração de legislação estadual, solicitar e propor demandas junto ao TCE-MS Tribunal de Contas do Estado), entre outras atribuições.





“A partir dessa semana estarei visitando algumas autoridades estaduais em busca de diálogo construtivo desses nossos anseios e também farei visitas nos municípios de residência dos senhores e senhoras”, garantiu. “Preciso que vocês apresentem ideias e sugestões para nossa entidade através desse canal”, emendou o dirigente que assume o comando de uma entidade que tem pouco mais de um ano de fundação.





EXPERIÊNCIA





Ainda em sua mensagem, Caravina falou sobre a experiência que teve à frente da Assomasul e da importância da união de prefeitos e ex-prefeitos em torno do fortalecimento da Aprefex-MS.





"Prefeitos e prefeitas associados, todos nós sabemos da importância e do trabalho realizado pela Assomasul, mas é importante lembrar que a Assomasul é uma entidade de municípios e muitas vezes ela não pode atuar em favor da pessoa física do prefeito e da prefeita, como já ocorreu em situações de abuso praticados contra gestores no exercício do mandato. Diante dessa situação é que surgiu no seio da Assomasul, a nossa Aprefex, que hoje é uma pequena associação classista, mas que em breve se tornará uma grande entidade de classe, aos moldes da associação dos delegados, dos juízes, fiscais entre tantas outras, que irá auxiliar e defender os prefeitos e prefeitas no exercício do mandato e os ex prefeitos, lembrando que um dia os atuais gestores também serão ex", escreveu.





ASSECOM