Assomasul recebe visita do superintendente do Banco do Brasil da região Centro Oeste

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, recebeu na tarde desta terça-feira (2), o superintendente Regional do Centro Oeste do Banco do Brasil, José Aparecido de Oliveira, e outros representantes da instituição financeira.





O superintendente estava acompanhado dos gerentes de Agência, Ricardo Santa Cruz, e Paula A. Corrêa de Queiroz Prado.





Trouxeram na bagagem uma agenda diversificada em torno do fortalecimento da parceria institucional com a entidade que representa os 79 municípios do Estado.





Durante o encontro, o superintendente do BB fez uma explanação sobre os produtos que o banco tem para o setor público e apresentou linhas de financiamento para as prefeituras para a compra de equipamentos e para infraestrutura.





Na conversa com Valdir Júnior, José Aparecido propôs uma parceria mais atuante com os municípios, além de fazer uma apresentação do ‘BB Previdência’, visando à adesão de municípios a partir da efetivação da previdência complementar.





Ele também sugeriu a disponibilização de link do BB no site oficial da Assomasul para pesquisa dos recebimentos que as prefeituras têm através das contas do banco oficial.





FINANCIAMENTOS





No ano passado, o BB lançou uma linha de crédito com R$ 2 bilhões para a aquisição de equipamentos e para a elaboração projetos de infraestrutura nos municípios.





O valor máximo por operação é de R$ 5 milhões para cidades com menos de 200 mil habitantes. Municípios maiores não terão esse limite.





No chamado Programa Eficiência Municipal, o prazo de contratação varia de 60 a 96 meses, com seis meses de carência, e as taxas variam de 1,2% a 1,4% ao mês. O crédito é voltado para a aquisição de máquinas, softwares e a contratação de serviços de engenharia.









Por: Willams Araújo