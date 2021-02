CAPITAL| Vereador Carlão avalia positivamente 1ª sessão ordinária e destaca motivação e foco na produtividade

©Izaías Medeiros

Na 1ª Sessão Ordinária, da 11ª Legislatura, da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada nesta terça-feira (23) o novo presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), avaliou positivamente a condução inicial dos trabalhos, inclusive pela definição através de consenso das Comissões Permanentes. Para Carlão, os vereadores estão motivados para contribuir com a superação da crise causada pela Pandemia e para realizarem ações produtivas e com impactos reais na vida da população campo-grandense.





“Conseguimos de forma democrática e consensual definir as 21 Comissões Permanentes, demos conhecimento aos Projetos de Lei apresentados pelos vereadores e pelo Executivo e que agora seguem tramitação. Já apresentamos as indicações reivindicando as melhorias na infraestrutura da cidade e abrimos a tribuna para Palavra Livre com o presidente da ACP. Mas acredito que nossa produtividade será medida conforme as ações chegarem até a população. Com Leis de qualidade, mais do que a quantidade, precisamos priorizar a qualidade. Que nossos projetos impactem positivamente o cotidiano das pessoas. Com uma boa gestão das Leis para que elas saiam do papel e não sejam vetadas pelo Executivo”, disse.





O presidente também destacou o respeito às normas de biossegurança durante as sessões.





“Estamos restringindo a quantidade de pessoas no plenário, evitando aglomerações, com o uso obrigatório das máscaras, aferição de temperatura e distanciamento. Nossa intenção é receber a população, mas isso só será possível depois do período de vacinação com a imunização”, concluiu.





