Bolsonaro convida senador Nelsinho Trad para entrega de MP da Eletrobras

O senador de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad, líder da bancada do PSD no Senado Federal, foi convidado nesta terça-feira a comparecer no Palácio do Planalto, para tomar conhecimento sobre a Medida Provisória (MP) que trata sobre a capitalização da Eletrobras.





De lá, o parlamentar seguiu a pé com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os ministros Bento Albuquerque de Minas e Energia, Paulo Guedes da Economia e Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo, além do líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB) e o senador Zequinha Marinho (PSC).





“A gente foi convocado para receber explicações do ministro de Minas e Energia, Almirante Bento, sobre a capitalização da Eletrobras, medida que visa oportunizar o fortalecimento dessa estatal, visando a geração de empregos e renda, dando o maior suporte energético do Brasil”, comentou o senador Nelsinho Trad, em vídeo publicado em suas redes sociais.





A chegada do grupo ao Senado Federal provocou alvoroço, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM) e da Câmara Arthur Lira (PP) receberam a todos em sala reservada e, em seguida, atenderam a imprensa.





Segundo Bolsonaro, a MP que permite ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social iniciar os estudos de desestatização da companhia já foi publicada em Diário Oficial da União em edição extra desta terça-feira. “Nós queremos, sim, enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que nossa Economia possa dar satisfação, a resposta que a sociedade precisa”, disse o presidente Bolsonaro.​





