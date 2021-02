BATAGUASSU| Prefeitura abre Processo Seletivo de Estagiários para Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Políticas para Mulheres, abre nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, o período de inscrições para o Processo Seletivo que visa a formação de cadastro reserva de estagiários em nível superior em Pedagogia, Letras, Educação Física, História, Geografia, Serviço Social e Psicologia.





As oportunidades são para estudantes residentes em Bataguassu, que tenham mais de 18 anos e que estejam devidamente matriculados e frequentando regularmente as aulas.





De acordo com o edital publicado em Diário Oficial ( http://www.diariooficialms.com.br/assomasul ) na edição desta sexta-feira (19), para a prestação de estágio no serviço público municipal, o candidato (a) deverá ser aluno (a), no mínimo, do 2º ano do curso superior de alguma instituição de ensino reconhecida ou autorizada pelo Ministério da Educação. Não poderão se inscrever os acadêmicos (as) que estejam cursando o último semestre dos respectivos cursos.





Para os interessados (as), as inscrições poderão ser realizadas até às 17 horas do dia 3 de março (quarta-feira), mediante a impressão de formulário disponível em edital e entregue diretamente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Políticas para Mulheres localizada na rua Brasilândia, 709, Jardim Santa Maria, juntamente com os documentos exigidos em edital (histórico escolar; declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino com prazo de no máximo 30 dias; e documentos pessoais - carteira de identidade e CPF; comprovante de quitação com as obrigações militares e eleitorais (se maior de 18 anos) - apresentar original e cópias. Não há taxa de inscrição.





O processo seletivo será composto de avaliação do histórico escolar apresentado pelo candidato (a).





A carga horária do estágio é de 6 horas diárias ou 30 horas semanais, com bolsa estágio de R$ 700 mensais acrescidos de R$ 100 de auxílio transporte.





Serviço

Mais informações no site www.bataguassu.ms.gov.br ou na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Políticas para Mulheres localizada na rua Brasilândia, 709, Jardim Santa Maria.









ASSECOM