BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo recebe visita de representantes da PMA e discutem sobre Projeto Florestinha

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu ontem (18), às 15 horas (horário de Brasília), no gabinete municipal, a visita do tenente Ismael Frais, comandante do 5º Pelotão da Polícia Militar Ambiental (PMA) situado em Bataguassu.





Acompanhado pelo 1º sargento da PMA, Antônio Roberto dos Santos Pereira e pelo sargento Ramos, o encontro teve como objetivo discutir a respeito do Florestinha, projeto fruto de parceria entre a PMA e Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, que está em funcionamento no Distrito de Nova Porto XV atendendo cerca de 60 crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade social.





Akira destacou aos presentes que a administração municipal está a disposição do Projeto Florestinha para a sequência dos atendimentos em Nova Porto XV. “Acredito muito no trabalho prestado pelos projetos sociais, já que estamos investindo no futuro. No que for possível, continuaremos apoiando o Florestinha assim como demais projetos de nossa cidade”, disse o prefeito.





Otsubo e Frais também conversaram a respeito da Base de Fiscalização Portuária da PMA, obra em andamento junto ao Píer Turístico localizado também no Distrito. O empreendimento irá ampliar a infraestrutura para a execução dos trabalhos de fiscalização dos policiais na área.

ASSECOM