“Apontar erros é necessário sempre, porém, muito mais importante que isso é arrumar uma solução”, diz Dr. Sandro

O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Sandro presidiu a prestação de contas da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) em Audiência Pública ocorrida hoje (26/2), no Plenário Edroim Reverdito.





O Secretário da pasta, José Mauro Filho detalhou os recursos relacionados ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2020, apresentando dados de verbas recebidas e investimentos e estratégias para combate à pandemia de Covid-19, como elaboração de protocolos, boletins informativos, realização de exames em parceria com a SES e o Corpo de Bombeiros. Além disso, foram apresentadas outras ações no setor da saúde, como auditorias encerradas em hospitais e laboratórios com a verificação a regularidade de contas hospitalares referentes a pacientes SUS (Sistema Único de Saúde) internado em hospitais privados e a averiguação a aplicação dos recursos financeiros transferidos, por meio de aditivos.





Ações de enfrentamento à dengue e atenção primária à saúde também foram detalhadas pelo secretário.





Durante o seu pronunciamento, o presidente da Comissão de Saúde alertou que é necessário sempre apontar os erros, porém, muito mais importante que isso é arrumar uma solução para que a população receba um serviço de qualidade. “Visitei inúmeras unidades de saúde nas quais encontrei uma série de defeitos, mas também fiquei surpreso positivamente em várias outras. Além de apontarmos erros, precisamos arrumar soluções, e isso só iremos conseguir conversando e agindo em conjunto. Esta Câmara está à disposição para trabalhar pelo bem dos campo-grandenses”, frisou.





Dr. Sandro avaliou a prestação de contas como extremamente técnica, com demonstração do que foi gasto no ano anterior e aquilo que espera ser gasto neste ano.





Além do Secretário José Mauro Filho, a audiência foi acompanhada pelo Secretário Adjunto da pasta, Rogério Souto e a equipe da Sesau.













Por: Beatriz de Almeida