TRÊS LAGOAS| Em reunião, Direção do Aeroporto apresenta plano de ação e melhorias para retorno dos voos em 2021

Nesta manhã (28), a nova direção administrativa do Aeroporto Municipal “Plínio Alarcon” realizou uma reunião extraordinária com os membros da Comissão de Segurança Aeroportuária para apresentar a nova diretoria e as medidas de segurança a serem adotadas com o retorno dos voos neste ano.





A gerente de Segurança Operacional Gislaine Medina Vida explanou sobre as obras que foram executadas durante o período sem voos devido à pandemia do novo Coronavírus e como será o funcionamento do Aeroporto com o retorno das viagens aéreas.





“Adotaremos todas as medidas de prevenção à COVID-19 no embarque e desembarque de passageiros, incluindo o fluxo de pessoas nas instalações. Ainda contamos com o reforço da segurança da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, para situações extremas, mas, é importante dizer que antecipamos esta reunião para abordarmos estes assuntos que são exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)”, detalhou.





Segurança interna, externa, controle de voo e incêndio também foram discutidos no encontro.





A Empresa Azul retorna em fevereiro com os voos comerciais nas segundas, quartas e sextas-feiras. Atualmente, a diretoria do Aeroporto passa a ser formada por membros da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).





ASSECOM