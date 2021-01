Para capacitar servidores, Escola do Legislativo inicia “Integra - Programa de Integração da Câmara”

A Câmara Municipal de Campo Grande, através da Escola do Legislativo, deu início, nesta quinta-feira (28), ao Integra - Programa de Integração da Câmara. A proposta é capacitar os servidores da Casa de Leis, de modo que os conhecimentos aplicados sejam revertidos em um serviço de excelência para a população.





“Toda a capacitação e treinamento é fundamental para ampliar o conhecimento do servidor da Casa. A Câmara tem de aperfeiçoar seu servidor para que ele possa prestar um serviço de excelência. Se a Câmara quiser atingir um potencial máximo de excelência e bons trabalhos, é necessário investir pesado na capacitação de seus servidores”, disse o vereador Papy, que participou da abertura do Integra.





O Programa teve início com o curso “SGL4 - Sistema de Gestão Legislativa na Internet”. É nessa ferramenta que tramitam, em tempo real, todos os projetos de lei, indicações de serviços e demais proposições feitas na Casa.





Segundo o diretor da Escola do Legislativo, Rodrigo Rodrigues Barbosa, esta é a primeira de muitas outras ações a serem desenvolvidas para que o servidor, além de conhecer como funcionam os setores da Casa, domine as rotinas de trabalho.





“Sempre destaco a importância da capacitação, pois os novos servidores terão oportunidade de conhecer as rotinas de suas atividades, além dos departamentos e quais funções exercem, sempre buscando a eficiência do serviço público”, analisou.





O curso “SGL4 - Sistema de Gestão Legislativa na Internet” foi dividido em duas turmas durante esta manhã. Na próxima semana, garante o diretor, as ações continuam com novas capacitações.





“Conhecimento nunca é demais. O servidor está de passagem, mas, quando sair, leva o conhecimento. Com capacitação e treinamento, isso refletirá no serviço público prestado para a sociedade e no desenvolvimento de Campo Grande”, finalizou.





O presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), vê na Escola do Legislativo e nas ações de capacitação um importante instrumento de aperfeiçoamento do Poder Legislativo Municipal, e também de aproximação da Câmara com a comunidade.





“Quando os servidores estão bem capacitados prestam um atendimento de melhor qualidade aos cidadãos. Assim, a Câmara torna-se mais eficiente para o povo. Somos essencialmente prestadores de serviços à população e para servir bem é necessário conhecimento e formação. Nossa intenção é servir bem aos campo-grandenses”, disse o presidente.





