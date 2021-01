TRÊS LAGOAS| Alteração do Ministério da Saúde exclui idosos acima de 75 anos da Fase 1 e reduz número de vacinas para o Município

A Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas recebeu no início da noite de ontem – segunda-feira (18) – do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a informação de que o Ministério da Saúde – Governo Federal, havia mudado os grupos prioritários da Fase 1 da Vacinação contra o Coronavírus e, por isso, idosos acima de 75 anos foram excluídos dessa primeira etapa.





Além disso, a alteração provocou a redução drástica do número de vacinas que Três Lagoas recebeu, passando de 6.766 doses para 2.702, sendo que esse total será dividido para 1ª (1.351) e 2ª (1.351) dose do imunizante.





A secretária da pasta, Elaine Furio, explica que, devido às mudanças, a SMS teve de fazer alterações no formato da Campanha Municipal de Imunização Contra o Coronavírus. Dessa forma, vão receber as primeiras doses da Fase 1 os seguintes grupos:





- Idosos acima de 60 anos de idade em casa de repouso e trabalhadores diretos dessa instituição;





- Deficientes que moram em residência inclusiva;





- Profissionais da saúde de atuação na linha de frente do Covid-19.









ASSECOM