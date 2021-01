Tempo abafado e pancadas de chuva são condições esperadas para o final de semana

O tempo deve permanecer instável no fim de semana em Mato Grosso do Sul. A estimativa é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) que as áreas de instabilidades seguirão atuando durante a sexta e sábado, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado com potencial para pancadas de chuva a partir da tarde acompanhadas de trovoadas, comportamento comum para o verão.





No domingo, as nuvens carregadas diminuem um pouco, dando espaço para céu parcialmente nublado. Mesmo assim existe a possibilidade de chuvas isoladas nas áreas central, sul e pantaneira. As temperaturas neste final de semana poderão variar entre 19°C a 36°C e na capital entre 21°C a 28°C.





Para esta sexta-feira (29) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve até as 10h aviso de chuva de até 50 mm acompanhada de ventos entre 40 a 60 km/h, e queda de granizo. O alerta é valido até as 10h para as áreas sul, sudoeste, pantanal, centro-norte e leste.





A umidade do ar pode registrar índices em torno de 100% a 50% neste dia. Já as temperaturas podem registrar mínima de 20°C e máxima de 33°C.









Por: Mireli Obando