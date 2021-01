Não tome analgésicos antes de levar a vacina da Covid-19, alertam médicos

Especialistas temem que esses fármacos diminuam a eficácia da vacina contra o novo coronavírus SARS-CoV-2.

Após tomar a vacina para o novo coronavírus, é comum apresentar sintomas secundários ligeiros, tais como dor na zona da injeção, dores musculares ou de cabeça. Como tal, é normal que os mais prevenidos considerem tomar antes do procedimento medicamentos analgésicos, tais como paracetamol ou ibuprofeno, de modo a prevenir o mau estar.





Contudo, os médicos estão alertando para que as pessoas não tomem fármacos contra a dor antes de receberem a vacina, isto porque ainda não está claro se aquelas substâncias interferem de alguma forma na eficácia do imunizante.





Os especialistas argumentam que é possível que atenuem o efeito da vacina ao interferirem com a resposta do sistema imunitário, que tanto treina o corpo para combater o vírus como intensifica os efeitos secundários.





"Não recomendamos pré-medicação com ibuprofeno ou outros analgésicos antes de tomar as vacinas da Covid-19, devido à falta de dados sobre como impactam nas respostas dos anticorpos induzidas pela vacina", disse à ABC News Simone Wildes, especialista em doenças infecciosas no South Shore Medical Center e membro do Massachusetts' COVID-19 Vaccine Advisory Group, nos Estados Unidos.





Todavia, caso já tome analgésicos regularmente para outras condições, não pare de tomar os fármacos sem antes falar com um médico.





