Temperaturas sobem um pouco, mas instabilidades se mantém nesta quarta-feira

As condições de tempo fechado com pancadas de chuva registradas ao longo desta semana devem se manter, estima a meteorologia.





Nesta quarta-feira (20) o céu estará nublado passando a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva para o Estado. As temperaturas se elevam um pouco, especialmente na região do bolsão, mas de modo geral podem registrar mínima de 20°C e máxima de 32°C.





Abaixo as condições e temperaturas estimadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) para a Capital e algumas cidades do Estado.

Campo Grande: Nublado com pancadas de chuva | 21°C a 28°C

Dourados: Nublado com pancadas de chuva | 21°C a 28°C

Corumbá: Nublado com pancadas de chuva | 20°C a 27°C

Três Lagoas: Nublado com pancadas de chuva | 23°C a 33°C

Conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válido até as 17 horas desta quarta-feira (20) chuvas intensas com acumulados entre 50 e 100 milímetros e ventos intensos que podem variar entre 60 a 100 km/h.





Em caso de rajadas de vento a orientação é não buscar abrigo debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e se for possível desligar aparelhos elétricos.





Por: Mireli Obando