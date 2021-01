Covid-19: Senadora Soraya pede inclusão de pessoas com síndrome de Down como prioridade na vacinação

Pedido feito ao Ministério da Saúde foi baseado em estudo da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP

Nesta terça-feira (19), a senadora Soraya Thronicke protocolou ofício ao Ministério da Saúde para incluir as pessoas com síndrome de Down entre os grupos de prioridades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.





A solicitação foi feita com base no estudo da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, que defende que “indivíduos com síndrome de Down têm maior incidência de doenças infecciosas, especialmente infecções respiratórias como a pneumonia bacteriana, quando comparados com pessoas do mesmo sexo e idade que não apresentam trissomia do cromossoma 21”, segundo o parecer técnico.





Até o momento, o Plano do Ministério da Saúde não contempla os indivíduos com síndrome de Down entre os grupos prioritários, e não há previsão para vacinação dessas pessoas nas primeiras fases. Ainda, de acordo com o estudo, “a maior incidência de infecções respiratórias é uma das razões que justificam que o indivíduo com síndrome de Down segue um calendário vacinal específico que inclui especialmente vacinas para infecções por bactérias capsuladas”. Portanto, por apresentarem tantos fatores de risco para a evolução mais grave da doença, o grupo deve ser incluído entre a população para a vacinação contra a infecção de Covid-19.





