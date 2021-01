Sebrae retoma atendimentos presenciais em MS

Instituição tem unidades em Bonito, Campo Grande, Coxim, Dourados e Três Lagoas

Atendimento presencial na sede em Campo Grande

A partir desta segunda-feira (11), todas as unidades do Sebrae em Mato Grosso do Sul voltam a atender de forma presencial. Assim, os empreendedores já podem buscar a instituição em Campo Grande e os escritórios regionais em Bonito, Coxim, Dourados e Três Lagoas.





Em razão da pandemia de Covid-19, o Sebrae/MS receberá os clientes seguindo as medidas de biossegurança previstas pelas autoridades de saúde. Entre elas, estão o distanciamento social, uso de máscaras e capacidade e horário de funcionamento reduzidos, para evitar aglomerações.





A instituição reforça que os atendimentos por canais remotos seguirão normalmente. Os interessados contam com a Central de Relacionamento do Sebrae, no telefone 0800 570 0800, e o WhatsApp (67) 3389-5300.





Atendimento para MEI





No caso dos microempreendedores individuais (MEI), agora os atendimentos são feitos somente de forma remota, incluindo os serviços Formalização, Alteração, Baixa, Impressão de boletos, Reimpressão de certificados, Regularização, Declaração e Emissão de certidões.





Além disso, o MEI conta com postos do Sebrae instalados na Prefeitura de Campo Grande (Rua Mal. Rondon, 2655) e na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – Funsat (Rua 14 de Julho, 992). Nestes locais, o horário de atendimento é de 07h30 às 13h30.





Unidades em MS





Campo Grande





Horário de funcionamento: 8h às 13h

Endereço: Av. Mato Grosso, nº 1661





Bonito





Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: R. Cel Pilad Rebua, nº 2480





Coxim





Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: Av. Salgado Filho, 105





Dourados





Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: R. Pres. Kenedy, nº 855





Três Lagoas





Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: R. Zuleide Pérez Tabox, nº 826









ASSECOM





***