Murilo Zauith deixa comando da Seinfra

Adjunto do agora ex-secretário assume a pasta interinamente

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), exonerou o vice Murilo Zauith (DEM) do comando da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura). O decreto foi publicado na edição desta segunda-feira (11) do DOE (Diário Oficial Eletrônico) e consta como ‘a pedido’ do vice-governador.





Murilo esteve de férias nas últimas semanas. Seu antigo adjunto, Luís Roberto Martins de Araújo, assume a pasta interinamente. A nomeação passa a contar desde domingo (10).





Para chefiar a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Reinaldo nomeou Márcio Wagner Katayama. Araújo era o diretor-presidente da autarquia até então.





Tanto Katayama como Araújo fizeram parte do secretariado de Murilo quando este foi prefeito de Dourados, entre 2011 e 2016.