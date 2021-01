No 2º dia do Enem, Anhanguera e Uniderp voltam a disponibilizar cupons de Uber para candidatos de Campo Grande e Dourados

Com voucher de desconto, estudantes poderão ir aos locais do exame reduzindo risco de contágio pela Covid-19 e de atrasos

No último fim de semana, mais de 2,6 milhões de candidatos compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em todo o Brasil. Para apoiar os estudantes que no próximo domingo (24) realizarão a segunda etapa da avaliação - a principal porta de entrada para o ensino superior no país, a Anhanguera e a Uniderp decidiram estender a oferta de cupons de desconto para que esses estudantes possam se dirigir aos locais de prova de Uber.





O objetivo é evitar aglomerações no transporte público e minimizar os riscos de contágio pela Covid-19. No último domingo, foram gerados mais de 83 mil vouchers em todo o país e agora serão disponibilizados cerca de 100 mil cupons digitais pelas sete marcas da Kroton (Anhanguera, Pitágoras, Uniderp, Unopar, Unic, Unime e Fama).





Os vouchers no valor de R$ 5,00 serão válidos apenas para os trajetos ao local do exame, ajudando a evitar estresse adicional e garantindo mais foco e atenção dos candidatos para essa fase final do exame.





Para garantir o voucher, os candidatos deverão se cadastrar nos sites http://parceria-uber.anhanguera.com.br http://parceria-uber.uniderp.com.br . O código de desconto será enviado via SMS ou e-mail. *O desconto poderá ser utilizado entre às 9h e 21h no dia 24, além de ser exclusivo para os candidatos que irão prestar o Enem. A ação conta com quantidade limitada de cupons.





Enem em MS





Mato Grosso do Sul teve mais de 35 mil candidatos presentes no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (17). Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do exame.





No segundo dia de exame, os candidatos terão 5 horas para responder mais de 90 questões dentro das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.





UNIDERP





Fundada em 1974, a Uniderp já transformou a vida de milhares de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado e extensão, presenciais ou a distância.





Presente no estado do Mato Grosso do Sul, a Uniderp presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas e das Clínicas-Escola na área de Saúde, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Uniderp oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação de compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.





https://blog.uniderp.com.br/category/noticias/. Em 2014, a Uniderp passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: http://www.uniderp.br/





Sobre a Anhanguera





https://blog.anhanguera.com/category/noticias/. Fundada em 1994, a Anhanguera já transformou a vida de mais de um milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão, presenciais ou a distância. Presente em todos os estados brasileiros, a Anhanguera presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Anhanguera oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais. Em 2014, a instituição passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: www.anhanguera.com





Sobre a Kroton





A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em 1.221 municípios em todo Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.673 polos de ensino a distância e mais de 817 mil estudantes, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Transformar a vida das pessoas por meio da educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é a missão da instituição, que trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do país. Para mais informações acesse: www.kroton.com.br









ASSECOM





***