BATAGUASSU| Prefeitura orienta população a manter medidas de prevenção ao Novo Coronavírus

Imunização contra a Covid-19 teve início esta semana atendendo profissionais de saúde e idosos institucionalizados ©DIVULGAÇÃO

Diante do registro de três óbitos ocorridos no decorrer desta semana, em Bataguassu, por complicações relacionadas a Covid-19, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde orienta os munícipes para que procurem atendimento médico o mais rápido possível assim que apresentarem sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Manter medidas preventivas também é recomendado.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Geison dos Santos Nascimento, em alguns casos, a demora na busca pelo atendimento médico pode ocasionar agravo no caso clínico.





"Como a Covid-19 é uma doença respiratória e provoca sintomas semelhantes aos da gripe ou resfriado, alguns pacientes acreditam que possa ser algo leve. No entanto, o Novo Coronavírus compromete muito rapidamente as funções respiratórias e pulmonares. A agilidade no atendimento pode salvar vidas. Por isso, é preciso que a qualquer sintoma, um médico seja procurado para diagnosticar o paciente e se assim for necessário, o teste de Covid-19 ser realizado", explica.





Nascimento esclarece que o município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando as orientações voltadas aos comerciantes, distribuindo protocolos a serem seguidos para cada tipo de estabelecimento e aumentando a fiscalização, em especial, no que se refere ao cumprimento do toque de recolher que está em vigor em todo Estado. "Estamos também com uma campanha voltada a conscientização da Covid-19 abrangendo os veículos de comunicação e vale destacar que além do toque de recolher, a obrigatoriedade do uso de máscara permanece em vigor no município e precisa ser cumprido pelos munícipes", acrescenta.





O secretário lembra que apesar de iniciada a vacinação em combate ao vírus em todo País, levará tempo para que toda a população seja imunizada. Ele salienta que para que o município tenha sucesso no controle da pandemia é fundamental que a população tenha consciência de que o vírus segue circulando.





"Não é momento de relaxar. Todos os cuidados devem ser mantidos, como evitar aglomerações e manter os hábitos de higiene. Só assim conseguiremos evitar novos contágios", finaliza.





O que é a Covid-19





A Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo Coronavírus. O novo agente do coronavírus foi descoberto no final de 2019 e provoca sintomas e sinais semelhantes aos da gripe ou resfriado.





Quais são os sintomas





Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar





Como é transmitido





Toque do aperto de mão; Gotículas de saliva; Espirro; Tosse; Catarro; Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.





Como se proteger

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%;

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos;

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado;

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando;

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto;

Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos;

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados;

Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa;

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar;

Durma bem e tenha uma alimentação saudável;

Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência.





ASSECOM





