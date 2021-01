Negócios: Veja 4 dicas para pequenos negócios em 2021

Será que você está por dentro das melhores práticas para "bombar" com as vendas e aquisição de clientes em 2021?





Se você é um pequeno empresário, que se sente perdido às vezes na hora de implementar estratégias de marketing, você está no lugar certo.





Aqui você não vai precisar ter equipes ou contratar novos funcionários. daremos dicas que você mesmo pode implementar, com a ajuda de uma outra pessoa ou não.





Hoje daremos 4 super dicas que vão incrementar em suas vendas para esse ano, principalmente se você já possui um site e consegue atender de maneira online.





Vamos começar:





1) Google Meu Negócio





Muitas pessoas buscam negócios e lojas usando palavras-chave como “perto de mim”, e outros termos que se referem a sua região geográfica.





E é nessas horas que o Google meu negócio entra em ação em sua estratégia de vendas.





Criar uma conta é muito fácil, e gratuita. Você adiciona informações sobre o endereço, boas fotos, e as pessoas te encontram, usando mapas ou outros mecanismos de busca do Google.





Nossa dica é para que você alimente sua conta com dados, stories e fotos semanalmente, pois perfis com mais atividade costumam chamar mais atenção do público (muitas vezes eles te encontram devido a uma atualização de status sua).





Apenas ignore essa opção se não fizer sentido algum você ser encontrado no mapa ou em um bairro, por exemplo.





2) Seja visto diariamente





Essa outra dica é referente as mídias sociais e as diversas páginas e perfis que seu pequeno negócio pode ter.





Se você estiver sempre sendo visto, você será lembrado pelas pessoas.





Um dos maiores problemas de pequenas empresas é que muitas vezes elas acabam sendo esquecidas ou passam despercebidas pelo público.





Quando você usa os perfis em redes sociais, e cria publicações recorrentes, você consegue escapar desse trágico destino do anonimato.





Mas essa dica só vai dar certo, se você apostar em mais de um tipo de rede social. Os resultados não vão vir se você apostar apenas “em um único barco” para que seu negócio aumente em visitas e clientes.





3) Vídeos e um canal no Youtube





Algo que está fazendo muito sucesso e trazendo resultados reais para pequenos empresários é o YouTube.





O dono do negócio cria seus roteiros, compra uma câmera e começa a criar conteúdo detalhado sobre seu business. As pessoas começaram a surgir, comentar e perguntar a respeito do que você faz.





Você pode fazer isso sozinho, vai apenas precisar da ajuda de um bom editor de vídeos





Usando um programa, como o InVideo, você poderá criar vídeos profissionais de boa aparência, com templates chamativos e cenas de alta qualidade.





Esse editor de vídeos é fácil de mexer, e conta com um banco vasto de fotos e vídeos prontos, que você pode editar de acordo com as necessidades do seu negócio.





E lembre-se: caso não queira usar câmeras e fazer filmagens, com esse editor de vídeos você pode se livrar dessa tarefa.





4) Você anda fazendo entregas?





Devo fazer essa pergunta, pois muitos negócios ainda não estão facilitando na maneira de entregar seus serviços, ou produtos, para seus clientes.





E quando falo de envios e entregas, não são somente os correios. Você tem que ser criativo.





A pandemia e os acontecimentos do último ano mostraram que nem sempre você deve pensar apenas localmente.





Seus serviços podem ser mostrados em vídeos ou em apresentações de poucos segundos, em seu site, parceiros ou nas páginas das redes sociais.





Seu produto pode estrear em lugares como o Mercado Livre e outras lojas virtuais, o que vai trazer novos visitantes para seu site ou loja.





O importante é que você possa ser encontrado em diversos lugares, e tenha a capacidade de levar seu produto, serviços, e até vídeos , para quem tem interesse genuíno em sua solução.





Seja criativo, e comece a explorar novas fronteiras.









Por: Aline Matos