CONCURSOS| Jornada Jurídica promete imersão para profissionais que pretendem prestar concursos em 2021

Durante cinco semanas, do dia 26 de janeiro a 04 de março, acontecerá a Jornada Jurídica, evento organizado pelo Grupo Cers, uma das principais instituições de ensino continuado para área de direito que é pioneira no ensino à distância (EAD) para o setor. O evento tem o intuito de preparar alunos que queiram prestar concursos nas áreas de carreira jurídica como magistratura, promotoria, procuradoria, trabalhista e defensoria pública. A Jornada será gratuita e on-line, e para participar basta fazer a inscrição no site





A dinâmica do evento acontecerá por meio de uma imersão com professores e coordenadores do grupo que são juristas de renome no mercado. São eles: Alexandre Salim, Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul; Aline Soares, Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região; Holden Macedo, Defensor Público da Defensoria Pública da União; Arthur Trigueiros, Procurador Estadual do Estado de São Paulo e Danilo Gaspar, Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O conteúdo será exclusivo para os inscritos no evento, e os participantes também receberão um material de apoio por e-mail, que auxiliará os profissionais sobre os assuntos trabalhados nessa Jornada. De acordo com Renato Saraiva, presidente do Grupo Cers, esse evento será muito mais que uma aula de direito, e sim uma imersão para quem quer passar nos concursos de 2021.





"A Jornada Jurídica tem o intuito de fazer com que os alunos participantes entendam o universo e as peculiaridades dos concursos da área do direito. Nosso objetivo é ensinar sobre cada área com auxílio de professores que também são profissionais atuantes no mercado e que trarão assuntos e temas da rotina real desses cargos. Serão cinco semanas acompanhando as datas anunciadas das provas", afirma Saraiva.





A programação foi pensada para que os alunos conheçam a fundo as carreiras jurídicas, entendendo a realidade de cada cargo e o que de fato os aguarda quando conquistarem a sonhada nomeação, além de orientá-los com relação ao caminho que devem seguir para conseguir a aprovação e aos desafios que vão enfrentar durante o processo seletivo. E mais: cada semana terá uma carreira jurídica específica para que possa ser trabalhada em profundidade. São elas: Procurador, Promotor, Juiz de Direito e Federal, Juiz do Trabalho e Defensor.





O grupo CERS organizou o evento em cinco semanas de aulas, sendo que em cada uma delas os conteúdos serão elaborados para as diferentes áreas de atuação: procuradoria, magistratura, promotoria, trabalhista e defensoria pública.





No primeiro dia de cada semana será abordado o universo da carreira, detalhando o perfil do concurso e a real rotina da profissão. O segundo dia será focado no planejamento e preparação para a prova de 1ª fase, com orientações sobre cronograma, material adequado para cada momento de preparação e técnicas de estudo. Por fim, o terceiro dia será focado em um estudo mais avançado, frisando as peculiaridades das demais fases de cada concurso, com foco na prova discursiva e na prova oral.





Confira as datas abaixo: