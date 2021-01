NAVIRAÍ| Com 48 mortes por covid, nova gestão avalia endurecer medidas

Novo decreto deverá ser assinado ainda nesta segunda-feira (4). Município acumula 48 óbitos pela doença desde o inicio da pandemia

Reunião foi realizada na manhã desta segunda-feira (4) ©Prefeitura de Naviraí

A prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos (PSDB) se reuniu nesta manhã (4) com gerentes municipais e representantes da Associação Comercial e da Segurança Pública para discutir medidas mais duras de enfrentamento à covid-19. A cidade, com pouco mais de 53 mil habitantes, registra desde o inicio da pandemia 48 óbitos pela doença e 2.300 casos confirmados. No último boletim epidemiológico foram registrados mais dez casos positivos do vírus na cidade.





Com isso, como forma de impedir o avanço da doença, a prefeita prevê um novo decreto, que deverá ser assinado ainda nesta tarde, com regulamentações sobre as ações da própria população além dos serviços de fiscalização. “Não podemos permitir que a doença continue avançando como está, por isso, determinamos um novo decreto e novas ações de conscientização, prevenção e combate ao corona”, frisa a prefeita.





Ronaldo Alexandre, gerente de Saúde do município afirmou que todos os 21 leitos disponíveis para tratamento da doença estão ocupados. "Temos outros 6 pacientes aguardando em cadeiras. A população precisa entender que a situação é crítica e deve adotar todas as medidas de biossegurança, seja em casa, no trabalho, ou onde quer que esteja para que a doença não passe de pandemia para sindemia”, alertou.





Para o Procurador Geral, Paulo Jacomeli o decreto anterior já não contempla a realidade atual. “Estamos preparando um decreto de fácil compreensão a todos os munícipes”, acrescentou a Procuradora-Adjunta, Maria Paula.





A reunião contou com a presença do vice-prefeito Márcio da Araguaia, o presidente da Associação Comercial e Empresarial, José Antônio Leal – Mano, Comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar – Coronel Rozeni, gerentes municipais, Fernando Ortega (Geral Executivo), Dr. Ronaldo Alexandre (Saúde), Priscila de Oliveira (Gabinete), Paulo Roberto Jacomeli (Procurador Geral), Maria Paula Alípio (Procuradora-Adjunta), o coordenador da Vigilância Sanitária, José Mário Fernandes, a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Danila Queiroz e colaboradores ligados à Saúde.





No dia 1º de janeiro, Rhaiza assinou protocolo junto ao Instituto Butantan para comprar 40 mil doses da vacina Coronavac e imunizar 20 mil pessoas. A assinatura foi o primeiro ato da prefeita após ser empossada em frente ao Paço Municipal.









Por Mirian Machado