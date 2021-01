MS conquista R$ 163,8 milhões em recursos federais com o trabalho do senador Nelsinho Trad

No total, foram realizados 304 pagamentos dos ministérios da Agricultura, Cidadania, Economia, Educação, Justiça, Desenvolvimento Regional, Mulher, Saúde e Turismo para Mato Grosso do Sul. Saúde foi quem mais liberou recursos: R$ 60 milhões ao todo.





O senador Nelsinho Trad (PSD) fechou 2020 conquistando mais que o dobro dos recursos de seu primeiro ano de mandato, em 2019. Ao todo, Mato Grosso do Sul recebeu só de proposições do senador Nelsinho Trad: R$ 163.832.891,07 do Governo Federal, e todos os 79 municípios do Estado foram contemplados. “O ano de 2020 foi difícil para todos, repleto de adversidades, porém trabalhamos muito para trazer benefícios ao nosso Estado. No começo de julho, conquistamos quase R$ 50 milhões em verbas extras liberadas para ações no combate ao Covid-19 para todos os municípios, valores distribuídos de acordo com o índice populacional e notificações da doença. Foi uma grande ajuda contra esse mal que nos atingiu ano passado”, recordou.





Distribuição





Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul atendidos, Campo Grande recebeu R$ 27, 5 milhões do Governo Federal por intervenção direta do senador Nelsinho Trad. Do total, R$ 20 milhões foram de verbas extras liberadas do Ministério da Saúde para o combate ao Covid-19 e o restante para obras de infraestrutura, como a conclusão da Casa da Mulher e pavimentação e drenagem do Rio Anhanduí.





Porto Murtinho conquistou R$ 20,4 milhões, sendo que R$ 20 milhões foram liberados em 01 de dezembro pelo DNIT para obras da BR-267 e acessos à ponte da Rota Bioceânica.





O município de Dourados recebeu R$ 7,2 milhões para saúde, educação e obras de infraestrutura. Costa Rica R$ 6,8 milhões, recursos para obras de saneamento básico e parque municipal. Três Lagoas, R$ 4,6 milhões para obras de infraestrutura.





Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba e Aparecida do Taboado, cada um, mais de R$ 2 milhões para saúde e obras de infraestrutura.





Na Região Pantaneira, R$ 4,5 milhões que atenderam Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário.





Recursos da bancada federal de MS





Como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho articulou, em conjunto com os deputados federais e senadoras do Estado, a liberação de R$ 71.517.812,27 milhões em emendas pagas pela União em 2020. Somados com os outros R$ 163,8 milhões conquistados pelo senador Nelsinho Trad, totalizou R$ 235,3 milhões para MS.

Do relatório de valores conquistados pela bancada, R$ 499 mil foram para aquisição de veículos e equipamentos para agricultura familiar, R$ 8,3 milhões para Educação, R$ 1,6 milhão para Justiça, R$ 7,6 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 53,4 milhões para saúde.





Empenhos





Além de todos os recursos liberados, o senador Nelsinho Trad finalizou o ano com o empenho (última etapa antes do pagamento efetivo, quando é dada a garantia que o recurso será pago) de outros R$ 177 milhões em recursos federais, sendo R$ 73 milhões só em dezembro, quando permaneceu em Brasília para correr atrás dos recursos na chamada “raspa do tacho”, que são recursos extras que acabam ficando sem destinação específica e devem ser carimbados até o dia 31 de dezembro daquele ano. Os projetos de Fátima do Sul que preveem a revitalização da Avenida 9 de Julho, necessitam de R$ 1,6 milhão e foram empenhados na virada do ano. No último dia, 31 de dezembro, o senador Nelsinho Trad conseguiu também o empenho do projeto de pavimentação e construção da orla fluvial para Ladário que precisa de R$ 18,2 milhões e R$ 150 mil para quadra de esportes do município de Inocência.





Na última semana de 2020, Dourados teve também ajuda do senador Nelsinho Trad que conseguiu reverter um convênio no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e manter os R$ 4,1 milhões que já estavam nos cofres do município e deveriam ser devolvidos para União pela não utilização da verba. “Conseguimos reverter a situação e transferir o valor para obras de asfalto no Social Juty, duplicação da Antônio Emílio Figueiredo e acesso Estrela Porã e para o loteamento social Ipê Roxo. Eu e minha equipe não paramos no fim de ano para atender a todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, comentou o senador Nelsinho Trad.​





