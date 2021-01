MDB deve anunciar nesta terça Simone Tebet como candidata ao comando do Senado

O MDB anuncia na tarde desta terça-feira (12) o candidato do partido à presidência do Senado, e a escolhida deve ser a senadora

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) — Foto: Reprodução/GloboNews

Segundo o líder do partido no Senado, Eduardo Braga (AM), o anúncio será durante um evento, em Brasília, para formalizar a filiação dos senadores Rose de Freitas (ES) e Veneziano Vital do Rêgo (PB).