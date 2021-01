Ideias de comidas deliciosas para aniversário em casa

Comemorar aniversários em casa é uma ótima opção para você que quer economizar e, além disso, é a melhor opção diante do cenário atual que o coronavírus causou. Para que o dia seja ainda mais especial, é importante selecionar as comidas como bombom de pacote de bombom e outros.

Que o brasileiro ama uma comemoração não é novidade, além disso, somos mestres em fazer as melhores delícias para comer durante a comemoração de um aniversário.

Pensando nisso, selecionamos as principais comidas e os docinhos feitos com leite condensado valor que não podem faltar na sua festa. Continue lendo e saiba mais!



Salgados

Assim como os doces feitos com creme de Nutella e leite condensado, os salgados são os queridinhos da comemoração, especialmente se ela for feita durante a noite — geralmente durante o horário de jantar.

Felizmente, opções não irão faltar para sua escolha, confira os principais salgados que você pode escolher para comemorar seu aniversário em grande estilo:

● Salgadinhos: mini coxinha, bolinho de queijo, quibe e outros sabores de salgadinho são clássicos;

● Mini cachorro quente;

● O famoso pão com carne louca;

● Batata frita;

● Lanchinhos diversos como o pão com patê;

● Mini pizzas;

● Batata em conserva.

E muitos outros. Não se esqueça de escolher uma boa distribuidora de bebidas em SP ou um local mais próximo de você, assim, você garante boas bebidas para acompanhar os salgados escolhidos.

Doces com leite condensado

Sem dúvidas, o doce mais aguardado por todos é o bolo com um bom recheio e cobertura feito à base de uma caixa de leite condensado. Além do bolo, você também pode preparar as seguintes guloseimas:

● Brigadeiro e beijinho;

● Bicho de pé de copinho;

● Bolo de pote para sobremesa;

● Trufas;

● Pacote de bombom

● Bolo gelado;

● Pipoca doce;

● Mousses.

Dica extra: escolha bons ingredientes!

Para que as receitas fiquem com uma boa qualidade, é de extrema importância que você compre ingredientes de qualidade em uma loja especializada. Desse modo, você não terá dores de cabeça com receitas que não deram certo.

Afinal, para que o dia do aniversariante seja perfeito, a comida também precisa estar no agrado dos convidados e principalmente, do aniversariante!





***