BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo visita frigorífico de peixe em fase de implantação no Município

Nesta terça-feira (12/01), o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve em visita ao frigorífico de peixe Araújo Pescados em fase de implantação no município.





Recebido pelo proprietário da indústria, Eduardo Araújo, Akira conheceu as dependências do empreendimento que está situada em uma área do Polo Empresarial e que terá capacidade para abater 20 toneladas de pescado por dia além de beneficiar subprodutos.





A expectativa é que 100 empregos diretos sejam gerados com a abertura da empresa, que tem a intenção de implementar parcerias com pescadores e estimular a implantação de tanques-rede para atender a demanda de pescados do frigorífico.





Durante a visita, Araújo solicitou ao prefeito que faça a intermediação com a empresa Energisa para que a concessionária realize a ligação de energia elétrica na área o mais rápido possível.





Akira, por sua vez, disse ao empresário que agendará uma reunião com o presidente da Energisa para apresentar a referida demanda e destacou que a Prefeitura de Bataguassu está a disposição para auxiliar demais empresários que queiram se instalar na cidade. “Todas as empresa são muito bem vindas em nosso município. No que depender do Executivo Municipal, estaremos sempre apoiando o fomento de novas indústrias, que geram emprego e renda e contribuem para o crescimento do município", enfatizou.

ASSECOM