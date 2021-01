HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Resolva assuntos de família e da casa. Invista em conforto e deixe seu canto mais aconchegante. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Decisões de hoje fortalecerão bases para um futuro melhor. Valorize sua origem e jogue a autoestima para cima. Você perderá energia, se ficar remoendo o passado. Guarde as boas lembranças, organize suas fotos e siga com mais liberdade.





Touro - 21/04 a 20/05





Informações surpreendentes chegarão de onde você menos espera. O dia trará aprendizado e novidades estimulantes. Mude conceitos e inove a atuação profissional. Aproveite para pesquisar novos temas e aprofundar conhecimentos. Valerá se inteirar do que está acontecendo no mundo, descobrir tendências e divulgar o trabalho para um público mais amplo. Sucesso e prestígio em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Expanda a consciência, elimine preconceitos e renove crenças. Hora de romper velhos padrões, buscar novas linhas de pensamento, estudar filosofia ou idiomas e explorar outras culturas. Imprima mais aventura na vida e alargue os horizontes. Através dos livros e cursos on-line, você poderá viajar sem sair de casa. Se quiser ir para longe, planeje o roteiro com antecedência e voe alto!





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua em seu signo levará a imaginação para longe. O dia trará conexões com pessoas de outros lugares e cenário positivo na carreira. Pense no futuro e planeje mudanças. Hora de se apropriar do seu poder interior e dar passos mais amplos no trabalho. Aprofunde relações, inicie amizades e faça parte de um mundo maior. Sintonia forte com a espiritualidade. Faça escolhas sábias.





Leão - 22/07 a 22/08





Preste atenção nos sonhos, medite e aumente a sintonia com a força interior. O dia poderá ser pouco produtivo no trabalho e sujeito à distrações. Em compensação, planos da vida pessoal ganharão forma. Visualize o que quer para o futuro, planeje uma viagem longa, ou mudanças no lifestyle. Sonhos poderão se realizar em breve. Equilibre suas energias e cuide melhor da saúde.





Virgem - 23/08 a 22/09





O carinho das amizades compensará o estresse do trabalho ou diferenças com a equipe. Mesmo que tudo pareça um caos, não perca a esperança. Soluções virão de maneira inesperada e você se sentirá com mais liberdade. Notícias de longe inspirarão novos projetos e uma atividade diferente. Algo do destino no amor. Vá mais fundo nos sentimentos e aprofunde uma relação especial.





Libra - 23/09 a 22/10





Dê um passo maior na carreira e uma virada na sorte! O dia trará projeção profissional. Invista na sua imagem e em novas conexões. Aproveite também para transformar antigos padrões. Esta fase será sentida como um novo nascimento. Bom para iniciar relações de melhor qualidade, conquistar novos espaços e valorizar seus talentos. Amor em fase construtiva e de aumento de confiança.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Viagem a dois será tudo de bom. Se não der para ir agora, planeje com antecedência. O dia terá surpresa gostosa no amor. Encontre seu lugar e fortaleça bases afetivas. Conversas com a família serão libertadoras. Bom momento para transformar padrões de relação e renovar os sentimentos. Resgates e esclarecimentos do passado trarão cura emocional. Comece nova fase na vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Estratégias de trabalho darão certo. Ajuste a rotina e inicie um projeto. Atividade on-line protegerá a saúde e permitirá viver com mais liberdade. Troque confidências no amor e esclareça dúvidas dos filhos ou crie novos planos. Se estiver só, arrume suas bagunças emocionais e descubra o quer realmente. O dia convidará à privacidade e a um mergulho nos sentimentos. Mudanças à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Desafios financeiros virão acompanhados de soluções originais. Ótimo momento para iniciar um projeto inovador, descobrir investimento mais rentável ou novo modelo de negócio. Com um pouco de flexibilidade, você chegará mais longe. Conte com magnetismo e poder de conquista, nesta fase. Nova maneira de se apresentar e se relacionar abrirá portas. Amor com mais emoção e atitude.





Aquário - 21/01 a 19/02





Casa e rotina ganharão nova ordem. Um antigo projeto poderá ser recuperado. Bom momento também para reciclar móveis, doar coisas sem uso e dar mais leveza ao cotidiano. Talvez esteja sem paciência para atividades ou discussões repetitivas. Areje a cabeça com outros assuntos, estudos e caminhadas ao ar livre. Amor com novos planos. Trabalho on-line protegerá a saúde.





Peixes - 20/02 a 20/03





Discuta planos com parceiros, amplie contatos e movimente o trabalho. O dia trará novidades motivadoras e aprendizado. Se o coração estiver livre, uma paixão poderá começar com conversa animada e instigante. Tudo aberto no amor! Aumente a sintonia com a espiritualidade, encontre sua força interior e afaste os medos. Hora de respeitar a sensibilidade e a intuição. Criatividade em alta!









Por: ROSA DI MAULO





