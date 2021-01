Terça-feira de tempo claro, calor e pancadas de chuva à tarde

O ar quente e úmido seguirá influenciando no tempo nesta terça-feira (26).





As condições esperadas são de céu parcialmente nublado a nublado, e pancadas de chuva são esperadas especialmente a partir da tarde.





Os índices de umidade do ar podem variar entre 100% a 70% ao longo do dia, enquanto a variação de temperatura será de 20°C a 35°C.





Confira as temperaturas e condições de tempo esperadas para Campo Grande e alguns municípios do Estado no gráfico elaborado pelo Cemtec.





Prognóstico de Chuva





Pelo menos até 2 de fevereiro será um período com ocorrência de pancadas de chuvas em todas as áreas provocadas pela combinação de ventos úmidos vindos da região norte do país com as elevadas temperaturas. O acumulado esperado para o período fica entre 50 a 60 milímetros no geral para o Estado.





Depois disso até 10 de fevereiro, as áreas de instabilidades continuam a atuar no Estado com a possibilidade de chuva. O volume de chuva esperado varia em torno de 50 a 60 milímetros. A maior concentração, de 80 milímetros é esperada para a parte sul do Estado.









Por: Mireli Obando