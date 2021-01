BATAGUASSU| Prefeito Akira se reúne com representante da Sanesul e recebe informações sobre investimentos em saneamento básico para o Município

Para saber mais detalhes a respeito do plano de trabalho da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) no que se refere ao abastecimento de água e de esgoto em atendimento ao município de Bataguassu, o prefeito Akira Otsubo (MDB) esteve reunido ontem (04/01), no gabinete municipal, com o supervisor da unidade local da empresa, Anderson Aparecido Santos.





No encontro, que contou com a presença da secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Luzia Lara Hahmed e da procuradora geral Nadir Vilela Gaudioso foram debatidos detalhes sobre as obras em andamento por parte da empresa que visam qualificar a questão de saneamento básico no município.





Santos explicou que além dos investimentos referentes as interligações da rede de esgoto em bairros do município em fase de execução estão previstas as ligações em obras públicas como na nova Escola Municipal "Marechal Rondon" e no Píer Turístico, no Distrito de Nova Porto XV.





Otsubo, na oportunidade, solicitou ao supervisor da empresa que informasse o município a respeito da falta de água em bairros como Jardim São João, Jardim Campo Grande, Jardim São Francisco entre outros e pediu que sejam feitos esforços para que a situação seja resolvida o mais breve possível por parte da empresa. "Recebemos essas reivindicações quanto a falta de abastecimento de água de muitos munícipes. Queremos dialogar com a Sanesul para que o problema seja resolvido o quanto antes", considerou o prefeito.





Investimentos nesse sentido com a perfuração de dois novos poços - o BAT-012 e o BAT-013 em fase de licitação, segundo o supervisor, estão previstos e resolverão a demanda do abastecimento de água da cidade.





