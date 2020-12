TRÊS LAGOAS| Meio Ambiente inicia plantio e substituição de árvores nas avenidas Capitão Olinto Mancini e Rosário Congro

Aproveitando o período chuvoso de dezembro, a equipe das Áreas Mais Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) iniciou o plantio de mudas e substituição de árvores nas avenidas Capitão Olinto Mancini e Rosário Congro.





Ambas as vias estão tendo a arborização ampliada, com objetivo de proporcionar sombra e paisagem mais natural o possível para quem transita por elas. O secretário da pasta, Toniel Fernandes, acompanhou o trabalho e pontua a importância dessa ação.





“Estas avenidas merecem destaque maior no que diz respeito à natureza. Este plantio vai melhorar o clima para aqueles que fazem caminhada, para os pedestres e contribuir gradativamente com o meio ambiente. Estamos também plantando mudas de árvores de grande porte para substituir as palmeiras existentes que se encontram degradadas e apodrecidas”, explicou.





A bióloga da SEMEA, Rita de Cássia, aponta que até o momento a Avenida Rosário Congro recebeu 60 mudas da espécie Farinha Seca e receberá mais unidades.





“Concluímos a Avenida Capitão Olinto Mancini no trecho entre o Cristo Redentor e Rua Duque de Caxias, com 149 mudas de Ipês roxo e Lilás. Essas árvores, futuramente, darão destaque à avenida em época de floração”, concluiu Rita.





Vale destacar que o trecho em questão não possui árvores grandes no canteiro central e grande parte das palmeiras também serão retiradas por estarem comprometidas.





ASSECOM