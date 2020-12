TRÊS LAGOAS| Comitê mantém regras de decretos para festas de fim de ano

O Comitê de Enfrentamento a COVID-19 de Três Lagoas se reuniu na tarde desta quinta-feira (17) para definir estratégias para os próximos dias. Devido ao aumento no número de casos, os decretos anteriores serão mantidos, porém, o Município ainda aguarda uma resposta sobre o horário do toque de recolher estadual.





“Entendemos que Três Lagoas merece um olhar diferenciado sobre o toque de recolher, estamos conseguindo manter o controle no Município e acreditamos que a maneira como estamos conduzindo tem funcionado”, afirmou Moises Casarotto, Promotor de Justiça do ministério Público Estadual.





Quanto às festas de Natal, o Comitê manterá os decretos anteriores, que permitem que familiares que convivem estejam juntos, evitando, assim, aglomeração. “Entendemos que é uma época de comemoração, porém não podemos nos descuidar. Temos que evitar agora, para conseguirmos estar todos juntos depois”, comentou Angelina Zuque, secretária Municipal de Saúde.





O Comitê já agendou uma próxima reunião no dia 30 de dezembro, para discutirem as próximas ações, referentes ao Réveillon e os primeiros dias do próximo ano.





