TCE-MS orienta prefeitos eleitos sobre boas práticas na administração pública

Os interessados no curso já podem fazer a inscrição no Portal da Escoex

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, disponibiliza aos prefeitos eleitos, equipe técnica da nova gestão, servidores e sociedade em geral, a partir do dia 11 de janeiro, o curso online sobre “Gestão Pública Municipal: Orientações aos Prefeitos”.





Serão 20 horas voltadas a orientar prefeitos e equipes sobre a boa prática na administração pública, de forma que o acesso às informações dos conteúdos formativos contribua para uma gestão eficiente, transparente e eficaz, com conhecimento sobre o funcionamento da administração.





O conteúdo será distribuído em 6 módulos: “O processo de transição de mandato”; “Composição da equipe técnica”; “Análise estrutural do órgão”; “O impacto das contratações no resultado da gestão”; “A importância do controle interno” e “A relação com o Tribunal de Contas Estadual”.





As aulas serão ministradas pela instrutora Simone Amorim, que é advogada e bacharel em Administração de Empresas, pós-graduada em Auditoria e Controladoria. Participou dos grupos de elaboração de diversas legislações do TC/MS e Manual de Peças Obrigatórias. Chefiou o setor de Triagem/Protocolo (1998/2002), coordenou o jurídico da 3ª ICE (2012/2015), dirigiu o Protocolo (2015/2018), auxiliou na implantação do sistema e–Protocolo e capacitou os jurisdicionados para a operacionalização do sistema, atualmente está lotada na Consultoria Jurídica.





A coordenadora-geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, destaca que, conforme as orientações do diretor-geral da Escola, conselheiro Waldir Neves Barbosa, o compromisso assumido pela Escola é de capacitar e qualificar gestores públicos e equipe técnica das prefeituras municipais, primando pela qualidade formativa. “Apresentamos o curso como uma oportunidade para construção e aprimoramento do conhecimento técnico e dos preceitos legais, com fundamento nas exigências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, possibilitando ao gestor público apropriar-se de conhecimentos específicos, na perspectiva da construção de uma gestão democrática, aliada ao controle social, em conformidade com as orientações preventivas do presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves.”





As inscrições podem ser feitas neste link .









Por: Tania Sother